Ce que l’agitation autour des colis piégés dit sur la politique américaine

Par Patrick Martin

27 octobre 2018

Quelque 48 heures après la détection de colis piégés adressés à l’ancien président Barack Obama, l’ancienne candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton, d’autres démocrates réputés, et des critiques du président Trump, peu de nouvelles informations ont été rendues publiques.

Les briefings de la police et du FBI jeudi ont confirmé ce qui a été largement rapporté dans les médias : dix colis au total ont été envoyés à huit personnes, dont deux à l’ancien vice-président Joe Biden et à la députée Maxine Waters, et un à Obama, à Clinton, à l’ancien directeur de la CIA John Brennan, à l’ancien procureur général Eric Holder, au milliardaire George Soros et à l’acteur Robert De Niro.

Les dix colis étaient presque identiques et portaient tous la même adresse de retour, celle d’une membre de la Chambre des représentants venue de Floride, Debbie Wasserman Schultz, ancienne présidente du Comité national démocrate. Des informations non confirmées par les médias jeudi indiquent que les colis auraient pu être envoyés du sud de la Floride, où Schultz est la personnalité démocrate la plus importante de la région.

Chaque colis contenait le même type de bombe artisanale grossièrement construite à partir d’un tuyau, parfois accompagnée d’une enveloppe de poudre blanche, apparemment inoffensive. Le FBI n’a publié aucun détail sur le mécanisme de déclenchement, à l’exception de ce qui était évident : il n’y avait aucun déclencheur pour faire exploser la bombe lorsque le colis a été ouvert, comme ce fut le cas pour plusieurs d’entre eux.

Les responsables du FBI ont suggéré que le terme approprié pour les colis était « des engins explosifs supposés », car ils n’étaient pas disposés à révéler si les bombes étaient même capables d’exploser et, par conséquent, s’il existait un danger réel pour le public.

Ce manque d’informations n’a pas empêché le Parti démocrate et les sections pro-Démocrates des grands médias de qualifier ces envois de « tentative d’assassinat en masse » visant « deux anciens présidents », même si les colis adressés à Obama et à Clinton ont été facilement détectés par les agents de contrôle des services secrets et ne se sont jamais approchés à moins de quelques kilomètres de leurs cibles désignées.

Cet événement étrange et obscur suscite inévitablement de nombreuses suspicions, toutes impossibles à démontrer. Ces colis ont-ils été envoyés par un partisan de Trump motivé par la rhétorique perverse du président et ses incitations à la violence ? Toutes les personnes ciblées par les bombes ont été auparavant visées par les tweets et les diatribes de Trump lors de ses rassemblements électoraux, qui comprenaient, pour la plupart, des menaces de poursuites judiciaires, d’emprisonnements, ou de violences aux mains de « justiciers ».

Ou, étant donné qu’aucun démocrate n’a jamais été réellement en danger dans cette affaire et que le Parti démocrate s’est emparé de l’attaque au colis piégé pour diffamer Trump et renforcer sa position électorale moins de deux semaines avant les élections de mi-mandat, les colis étaient-ils une opération sous une « fausse bannière » ? Les partisans de Trump dans les médias de droite n’ont pas tardé à émettre cette hypothèse, et l’appareil de renseignement militaire allié aux démocrates dans la campagne anti-russe contre Trump est tout à fait à même de mener une telle provocation.

Chuck Todd, le directeur politique de NBC News, a fait part de sa « peur » totalement infondée et incroyablement improbable que « cela puisse être aussi une opération russe, conçue pour faire ce qui se passe maintenant […] elle nous divise. »

Le World Socialist Web Site ne dispose d’aucun autre élément que ce qui est rapporté partout ailleurs, et il faut être sceptique à l’égard de toutes les affirmations dans cette affaire. On ne peut pas simplement croire tout ce que disent CNN, le FBI ou le NYPD ; pas plus que tout ce que disent la Maison-Blanche ou le compte Twitter de Trump.

Ce n’est pas la première fois que les médias institutionnels tentent de faire paniquer l’opinion publique avec une campagne alarmiste contre les attaques terroristes par la poste. On a déjà vu cela, notamment lors de la peur autour des enveloppes au bacille du charbon de l’automne 2001, quand une demi-douzaine de personnes sont mortes de la maladie. Ensuite, l’Administration Bush et une grande partie des médias ont cherché à imputer la responsabilité à l’Irak dans le cadre de la campagne de préparation de l’opinion publique à l’invasion et à l’occupation planifiées de longue date par ce pays. L’anthrax, envoyé principalement à des démocrates de premier plan, a finalement été déterminé comme provenant d’une installation de l’armée américaine chargée de la guerre biologique, dans des conditions qui n’ont jamais été complètement expliquées.

Ce que l’on peut dire, c’est que cette panique sur les colis piégés se déroule dans des conditions de conflit politique qui fait rage au sein de l’élite dirigeante américaine.

Le moment auquel se passe cette panique sur les colis piégés suivie par l’agitation médiatique qui en résulte est remarquable. Cela a lieu moins de deux semaines avant les élections, toutes les autres questions sont pratiquement bannies de l’attention du public : la chasse aux sorcières de Trump contre les immigrés, la complicité américaine avec le meurtre sauvage d’un dissident saoudien par la monarchie médiévale de ce pays, les convulsions qui secouent les États-Unis et le monde système financier, l’aggravation constante des inégalités sociales et économiques.

Un aspect peu noté du verrouillage du centre-ville mercredi à Manhattan, après la découverte de la bombe postale à CNN, a été la première activation réelle de la prise de contrôle du système de téléphonie mobile par la police, avec une alerte texte envoyée à toute personne localisée (sur la base de téléphone portable GPS) dans un certain rayon du bâtiment du siège de Time Warner. Le système national d’alerte d’urgence sans fil avait été testé pour la première fois exactement trois semaines auparavant, le 3 octobre.

La mobilisation massive des agences de renseignement et de la police – locale, étatique et fédérale – et l’hystérie généralisée dans les médias soulèvent la question suivante : si un tel incident a eu lieu à la veille des élections ou le jour du scrutin lui-même, le gouvernement Trump invoquerait-il des pouvoirs d’urgence pour différer le vote dans certaines régions, voire dans des États entiers, ou même pour annuler l’élection ? Et le parti démocrate et les grands médias se rallieraient-ils autour de la Maison-Blanche ?

Plus tôt cette année, Trump avait tout fait pour que le Congrès approuve l’organisation d’un grand défilé militaire à Washington, qui aurait amené des chars et des voitures blindées dans les rues de la capitale américaine quelques jours seulement après les élections. En l’occurrence, même les républicains du Congrès et les autorités militaires s’inquiétaient de ce qu’une telle manifestation provoquerait une opposition populaire qui pourrait la bloquer.

La trajectoire de ces événements est inquiétante. Les élections américaines se déroulent dans des conditions qui pourraient être décrites comme la transformation de la politique américaine en « politique d’Amérique Latine », caractérisée par le déclin extrême des formes démocratiques combinées à des intrigues de palais et à des complots. Trump en a fait un référendum sur lui-même, se présentant comme un dirigeant personnaliste et incontestable, un prétendu homme fort politico-militaire, livrant des tirades fascistes à un public en adoration, menaçant ses ennemis de destruction.

Ses prétendus opposants au sein du parti démocrate ont orienté toutes les oppositions derrière de puissantes factions de l’armée et des services de renseignement, y compris des personnalités telles que Brennan. Ils ont utilisé la campagne anti-russe pour faire pression pour une politique étrangère plus agressive au Moyen-Orient et contre la Russie, tout en exigeant des mesures de plus en plus claires pour censurer Internet et bloquer tous les efforts visant à « semer la division » dans le pays.

Les deux factions de la classe dirigeante reposent sur des couches sociales extrêmement étroites. Alors qu’ils mènent leur guerre de factions interne, ils sont surtout terrorisés par les conséquences de l’aggravation de la crise du capitalisme américain et mondial et de la croissance des inégalités économiques à une échelle sans précédent dans l’histoire moderne, qui a commencé à produire des expressions significatives dans la classe ouvrière de mécontentement et de la lutte. Quelques milliers de milliardaires et multimillionnaires contrôlent efficacement toute la vie politique du pays, y compris les deux partis officiels et les médias.

Tout cela produit un système politique caractérisé avant tout par une extrême instabilité.

(Article paru d’abord en anglais le 26 octobre 2018)