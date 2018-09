Le Venezuela et l’hypocrisie de l’impérialisme américain

Par Bill Van Auken

12 septembre 2018

Ce mardi 11 septembre marque le 45ᵉ anniversaire de l’un des événements les plus sanglants et les plus tragiques de la seconde moitié du XXᵉ siècle : le coup d’État militaire fasciste soutenu par les États-Unis qui a inauguré un quart de siècle de dictature policière au Chili.

Des dizaines de milliers de travailleurs chiliens, d’étudiants et d’intellectuels de gauche ont été rassemblés, emprisonnés, torturés et assassinés sur les ordres d’une cabale militaire dirigée par le général Augusto Pinochet. Le régime Pinochet a mené ces crimes en étroite collaboration avec la Maison-Blanche de Nixon, la Central Intelligence Agency (CIA) et le Pentagone.

Ce qui avait été une situation d’un immense potentiel révolutionnaire, marquée par les mobilisations, les grèves et les occupations d’usine de masses de travailleurs, s’est transformé en une défaite sanglante, un cauchemar de meurtres et de répression. C’était dû aux trahisons du gouvernement de l’Unité populaire de Salvador Allende, soutenu par le Parti communiste chilien stalinien, qui cherchaient à réprimer l’offensive des travailleurs chiliens et à faire entrer le général Pinochet dans le gouvernement d’Allende.

Le fait que ces crimes ne soient pas simplement un héritage regrettable d’un passé lointain a été mis en évidence par deux événements au cours des deux dernières semaines.

Le premier a été un éloge funèbre aux funérailles du sénateur républicain John McCain donné par Henry Kissinger, 94 ans, le plus grand criminel de guerre d’Amérique. En tant que conseiller à la sécurité nationale puis secrétaire d’État auprès de Richard Nixon, Kissinger a été étroitement impliqué à la fois dans la préparation du coup d’État au Chili et dans le soutien apporté par Washington aux atrocités commises par Pinochet. C’est Kissinger qui a fait la déclaration tristement célèbre : « Je ne vois pas pourquoi nous devons rester là à regarder un pays devenir communiste à cause de l’irresponsabilité de son propre peuple ».

La seconde évolution a été la publication samedi par le New York Times d’un rapport que des responsables américains ont rencontré à plusieurs reprises entre l’automne 2017 et le début de l’année avec un groupe d’officiers militaires vénézuéliens cherchant le soutien américain au renversement du gouvernement du président Nicolas Maduro.

C’était une déclaration publique du président Donald Trump, en août dernier, dans laquelle il abordait une « option militaire » américaine au Venezuela qui « encourageait les officiers militaires vénézuéliens rebelles à contacter Washington », selon le compte-rendu du Times.

Aux côtés de son secrétaire d’État, Rex Tillerson, l’ancien directeur d’ExxonMobil, la société qui a longtemps dominé la production pétrolière du Venezuela, Trump a déclaré : « Le Venezuela n’est pas très loin et le peuple souffre. Ils sont en train de mourir. Nous avons de nombreuses options pour le Venezuela, y compris une option militaire si nécessaire. »

Il est apparu depuis que, loin d’être une diatribe intempestive, la déclaration publique de Trump reflétait les discussions internes dans lesquelles il pressait des aides pour des projets d’invasion du Venezuela par les États-Unis, option qu’il a également discutée avec des chefs d’État d’Amérique latine en marge de la session d’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies il y a un an.

En février, le discours de Tillerson, dans lequel il a évoqué la longue et sanglante histoire des coups d’État soutenus par les États-Unis, du renversement d’Arbenz au Guatemala en 1954, au renversement du gouvernement Goulart en Brésil, dix ans plus tard, au coup d’État de Pinochet au Chili, au coup d’État avorté contre le Vénézuélien Hugo Chavez en 2002 et au coup d’État hondurien soutenu par l’administration Obama qui a renversé Manuel Zelaya en 2009.

« Dans l’histoire du Venezuela et des pays d’Amérique du Sud », a déclaré Tillerson, « il arrive souvent que l’armée soit l’agent du changement lorsque les choses vont si mal et que les dirigeants ne peuvent plus servir le peuple. »

Au Venezuela, comme dans chaque pays avant, l’inquiétude à Washington n’est pas de savoir si le gouvernement agit pour « servir le peuple », mais s’il est suffisamment soumis aux intérêts de la politique étrangère américaine et à la recherche de bénéfices pour les entreprises.

Si les responsables américains ont décidé de ne pas fournir de soutien matériel aux officiers vénézuéliens qui les ont contactés l’an dernier, c’est parce qu’ils ne croyaient pas que ces hommes avaient la compétence ou le niveau de soutien militaire nécessaire pour réussir un coup.

Le commandement militaire profondément corrompu a été l’un des principaux piliers du gouvernement nationaliste bourgeois qui a émergé sous les ordres de feu Hugo Chavez et se poursuit sous Maduro. Il s’est enrichi alors même que la classe ouvrière a vu son niveau de vie laminé. La stratégie de Washington consiste à amener l’économie du pays à un tel état de crise que l’armée soit amenée à renverser le gouvernement pour défendre ses propres intérêts, à réprimer violemment les masses appauvries et à établir un régime complètement subordonné aux intérêts américains.

Mardi marquera également 17 ans depuis les attentats terroristes du 11 septembre à New York et à Washington qui ont coûté la vie à près de 3000 personnes. Les cérémonies marquant l’anniversaire de cette année seront les plus discrètes. Elle fait suite à un changement annoncé dans la stratégie de défense nationale américaine de la « guerre mondiale contre le terrorisme » à la préparation de la confrontation « grande puissance », à savoir la guerre avec la Russie et la Chine et la CIA opère de facto en alliance avec Al-Qaïda en Syrie, au Yémen et ailleurs.

L’intervention américaine au Venezuela est motivée par cette stratégie déclarée de « concurrence stratégique interétatique », en particulier par le conflit avec Pékin sur l’influence croissante de la Chine en Amérique latine, longtemps considérée par Washington comme sa « propre arrière-cour ».

La consolidation par le gouvernement de Maduro des liens économiques plus étroits avec la Chine et la Russie, sape la tendance à l’hégémonie impérialiste américaine en Amérique latine et menace les intérêts des conglomérats d’énergie américains dans ce pays.

Au cours de la dernière décennie, la Chine a accordé plus de 43 milliards d’euros au Venezuela par le biais d’opérations pétrole contre prêt, et il y a deux mois, elle a annoncé un nouvel investissement de 215 millions d’euros. La Russie, quant à elle, a investi quelque 5 milliards d’euros dans l’entreprise publique Petróleos de Venezuela (PDVSA) en échange d’actifs pétroliers.

Pour protéger ses intérêts au Venezuela, comme dans tout l’hémisphère américain, Washington est prêt à recourir – et à discuter ouvertement – de méthodes allant de la famine au coup d’État militaire, à l’assassinat et à l’invasion directe des États-Unis.

Dans le contexte de la politique américaine au Venezuela et de toute l’histoire des relations de Washington avec les pays au Sud, l’hypocrisie de la campagne menée par des couches décisives de l’establishment américain, du Parti démocrate, des médias et de l’appareil militaire et de renseignement pour se protéger, en l’attribuent la crise à « l’ingérence russe » a été clairement exposée. Les allégations non fondées de piratage informatique des ordinateurs du parti démocrate par la Russie et la prétendue activité des médias sociaux sont insignifiantes à la lumière du long et sanglant bilan de Washington en matière de renversement des gouvernements élus, d’installation de dictatures meurtrières et d’interventions militaires – et les préparatifs ayant lieu pour des crimes semblables à l’avenir.

L’impérialisme américain reste le plus grand « médiateur » du monde, avec des conséquences horribles pour de nombreuses personnes dans le monde. La classe ouvrière aux États-Unis doit résolument s’opposer à ses interventions en même temps qu’à l’hypocrisie méprisable avec laquelle elle applique sa politique militariste.

En ce qui concerne le Venezuela, la tâche de régler les comptes avec Maduro et les éléments militaires et capitalistes corrompus qu’il représente est celle des travailleurs vénézuéliens, et non celle de la CIA et du Pentagone.

(Article paru d’abord en anglais le 11 septembre 2018)