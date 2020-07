Merkel et Macron promeuvent le militarisme de l'UE sur fond de conflits croissants avec Washington

Par Johannes Stern et Alex Lantier

1 juillet 2020

Lundi, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu le président français Emmanuel Macron au château de Meseberg, près de Berlin, avant le début de la présidence allemande du Conseil de l'UE le 1er juillet.

Ces pourparlers ont eu lieu au milieu de la pandémie de Covid-19, de la crise économique la plus profonde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et des tensions croissantes entre les États-Unis et l'UE. Il y a un choc et une consternation croissants au niveau international face à la désintégration politique et économique aux États-Unis, où les autorités refusent de prendre des mesures significatives contre Covid-19 alors même que la pandémie s'intensifie.

La chancelière allemande Angela Merkel, et le président français Emmanuel Macron donnent une conférence de presse conjointe après une réunion bilatérale, à la maison d'hôtes du gouvernement allemand de Meseberg Castle à Gransee près de Berlin, Allemagne, le lundi 29 juin 2020. La réunion a lieu à l’approche de la présidence allemande du Conseil de l'UE au second semestre 2020. (Hayoung Jeon, Pool via AP)

Après avoir interdit les citoyens américains d'entrer en Europe, Merkel et Macron ont appelé à une augmentation des dépenses militaires et à l'austérité pour garantir la capacité de l'Europe à mener la guerre indépendamment de Washington.

Merkel a commencé une conférence de presse conjointe avec les mots: «Nous vivons une période grave.» Elle a cité à la fois la pandémie et «le défi économique qui y est associé, comme nous n'en avons pas vu depuis des décennies ou peut-être jamais auparavant.»

Elle a déclaré que l'Allemagne et la France souhaitaient «jouer un rôle commun dans les mois à venir, indiquant clairement que l'Europe est notre avenir [...] Ce n'est que dans la communauté européenne que nous serons forts et jouerons notre rôle dans le monde.» Les «grands défis» qu'elle prévoyait comprenaient la numérisation, le changement climatique, mais aussi «la question de la guerre et de la paix au vrai sens du terme».

Merkel et Macron ne se sont pas attardés pour expliquer quelles guerres pourraient être imminentes, mais ils ont souligné que les États européens ne pouvaient rivaliser globalement avec d'autres grandes puissances qu'en travaillant ensemble. «Nous devons définir nos relations avec le monde comme une Union européenne», a déclaré Merkel. «Cela a à voir avec les relations avec l'Afrique, avec les relations avec la Chine et, bien sûr, avec les relations transatlantiques. Le fait que nous soyons confrontés à un grand défi ici est une évidence tous les jours.»

Le caractère profond des questions qui ont été abordées dans les pourparlers de Meseberg a été indiqué par un entretien que Merkel a accordée à un consortium de journaux européens. S'adressant au Guardian en Grande-Bretagne, à la Sueddeutsche Zeitung en Allemagne, à Le Monde en France, à La Stampa en Italie, à La Vanguardia en Espagne et à Polityka en Pologne, elle a discuté de la future présidence allemande du Conseil européen et a exprimé les inquiétudes croissantes des dirigeants européens à l’égard de leurs relations avec Washington.

Lorsqu'on lui a demandé si l'Europe établirait une autonomie stratégique par rapport à Washington, elle a répondu: «Il existe des raisons impérieuses de rester attachés à une communauté de défense transatlantique et à notre parapluie nucléaire commun. Mais bien sûr, l'Europe doit en porter plus de responsabilité que pendant la guerre froide. Nous avons grandi avec la certitude que les États-Unis voulaient être une puissance mondiale. Si les États-Unis souhaitent maintenant se retirer de ce rôle de leur plein gré, nous devrons y réfléchir très profondément.»

Merkel n'a pas dit ce qui pourrait conduire Washington à abandonner son rôle de première puissance mondiale. Cependant, ce n'est un secret pour personne que l'establishment capitaliste américain tout entier cherche désespérément à maintenir l'hégémonie mondiale qui s'estompe rapidement aux États-Unis. En réalité, ce que Merkel et d'autres chefs d'État européens «réfléchissent» n'est pas la possibilité d'un changement de politique décidé par Washington «de son plein gré», mais l'effondrement accéléré de la position mondiale du capitalisme américain.

Les conflits entre Washington et les capitales européennes sur les questions internationales ne cessent de croître. Alors que le gouvernement Trump menace l'Allemagne et la Chine de centaines de milliards de dollars de murs tarifaires de guerre commerciale, Merkel a déploré un ton «brusque» dans la politique mondiale: «De nos jours, nous devons faire tout notre possible pour nous empêcher de sombrer dans le protectionnisme. […] Je ne me fais aucune illusion sur la difficulté des négociations à venir.»

Tout en qualifiant la montée économique de la Chine de «défi majeur pour nos démocraties libérales», Merkel a proposé une approche visiblement différente de celle de Washington, qui menace de faire défaut sur la dette américaine envers la Chine et d'envoyer trois porte-avions pour menacer les côtes chinoises. Merkel a déclaré que l'Europe et la Chine sont «des partenaires dans la coopération économique et la lutte contre le changement climatique, mais aussi des concurrents avec des systèmes politiques très différents. Ne pas se parler serait certainement une mauvaise idée.»

Elle a également suggéré que des concessions limitées soient accordées aux gouvernements des pays de l'UE les plus endettés afin d'obtenir leur soutien à la nouvelle tentative allemande de devenir une grande puissance mondiale. Elle a indiqué que l'Allemagne pourrait contribuer plus d'argent à un fonds de sauvetage COVID-19 parce que «l'Allemagne avait un faible taux d'endettement et peut se permettre, dans cette situation extraordinaire, de s'endetter davantage». Elle a également déclaré qu'elle pourrait soutenir la ministre espagnole de l’économie Nadia Calviño à la tête de l'Eurogroupe des ministres des Finances de la zone euro.

Les mesures visant à aider les pays européens économiquement plus faibles, a déclaré Mme Merkel, sont «dans notre intérêt également, bien sûr. Il est dans l'intérêt de l'Allemagne d'avoir un marché intérieur solide et de voir l'Union européenne se rapprocher et non s'effondrer.»

A Meseburg, Merkel et Macron n'ont laissé aucun doute sur le fait que la classe ouvrière supportera les coûts de la crise. Merkel a précisé que le «Fonds de relance» de 500 milliards d'euros proposé par l'Allemagne et la France sera lié à une austérité brutale contre les travailleurs. «Chacun doit retrouver la forme» et «renforcer sa propre compétitivité», a-t-elle déclaré. Elle a cité l'exemple du Premier ministre italien Giuseppe Conte, qui, selon elle, avait déjà «fait des propositions pour moderniser son pays».

Actuellement, les puissances européennes travaillent en étroite collaboration pour transformer l'UE en une alliance militaire qui, contrairement à l'OTAN, peut agir indépendamment des États-Unis et si nécessaire contre eux. Mais des conflits resurgissent également entre les capitales européennes. Lorsque Merkel a suggéré dans son entretien que le mécanisme européen de stabilité (MES) «peut être utilisé par tout le monde» touché par la crise, Conte l'a rabroué: «Je suis celui qui tient les comptes. Je m'occupe du budget italien, avec le ministre des Finances Roberto Gualtieri, les comptables de l'État et les autres ministres.»

Ce qui maintient les gouvernements européens unis à ce stade n'est pas une unité d'intérêts, mais une recherche désespérée d'alliés contre les ennemis étrangers et la classe ouvrière au pays. La seule politique sur laquelle ils peuvent s'entendre est celle de l'austérité, de la répression et du militarisme. Ainsi, les ministères de la défense de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne ont adressé une lettre conjointe à Josep Borrell, le chef de la politique étrangère et militaire de l'UE, appelant à un renforcement militaire conjoint de l'UE en réponse à la pandémie de Covid-19.

Pendant la pandémie, ils ont écrit: «Nos forces armées ont joué un rôle déterminant en aidant à relever les défis posés, en Europe et au-delà. Aujourd'hui, les effets de la pandémie ont déjà commencé à aggraver les conflits et les crises existants, à affaiblir davantage les États fragiles et à exercer une pression supplémentaire sur des systèmes et des régions déjà mis à rude épreuve. La sécurité et la défense doivent donc rester une priorité absolue. Nous voulons être à la hauteur de nos responsabilités et être en mesure de faire face aux défis présents et à venir, au pays et à l'étranger.»

Ils ont appelé au renforcement de la coopération structurée permanente (CSP) de l'UE sur les questions militaires; renforcer les industries de défense de l'UE; l'élaboration d'un «compas stratégique» régissant les missions militaires communes de l'UE; l’intensification des opérations militaires au Mali, en Libye et dans le golfe de Guinée; et coordonner davantage la politique militaire de l'UE. La coopération avec l'OTAN a été inscrite au dernier rang, dans une rubrique qui engageait les quatre pouvoirs de l'UE à «renforcer le pilier européen au sein de l'OTAN» ainsi qu'à «faire progresser la coopération en matière de sécurité et de défense avec d'autres organisations partenaires».

Ils ont souligné que pour renforcer la capacité de l'UE à mener des actions militaires à grande échelle indépendamment de Washington, il faudrait verser des ressources financières dans les machines de guerre européennes.

Ils ont ajouté: «La construction de la souveraineté industrielle, technologique et numérique de l'Europe nous oblige à lier encore plus nos politiques économiques à nos intérêts en matière de sécurité […] Le Fonds européen de la défense (FED) est essentiel pour financer et encourager la recherche en matière de défense et le développement des capacités qui renforceront notre capacité à agir et faire face aux futures crises militaires et menaces mondiales. Nous plaidons donc en faveur d'un budget FED ambitieux en tant que priorité dans le domaine de la défense et d'une adoption rapide du règlement FED, dans le plein respect des discussions sur le cadre financier pluriannuel.»

Alors que les puissances européennes se préparent à la guerre, elles reconnaissent ouvertement que leurs relations avec l'Amérique s'effondrent. Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas (SPD) a déclaré à la DPA: «Quiconque s’imagine qu'avec un président du Parti démocrate, que tout reviendra comme avant dans le partenariat transatlantique, sous-estime les changements structurels.»

Trois décennies après la dissolution stalinienne de l'Union soviétique, les contradictions historiques du capitalisme qui ont conduit à deux guerres mondiales au XXe siècle éclatent à nouveau rapidement. La classe ouvrière doit considérer ceci comme un avertissement. La voie à suivre contre le bellicisme capitaliste des deux côtés de l'Atlantique est la construction d'un mouvement international anti-guerre et une lutte pour la révolution socialiste.

(Article paru en anglais le 20 juin 2020)

